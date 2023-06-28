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Мощность полигона ТБО на востоке Томской области планируют удвоить

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Власти Асиновского района Томской области объявили поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию полигона захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи райцентра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно аукционной документации, в рамках работ подрядчик должен разработать ПСД по реконструкции с увеличением мощности полигона ТБО до 20 тыс. тонн в год и его вместимости с 205 тыс. тонн на 225 тыс. тонн.

По информации на сайте регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, проектная мощность полигона ТБО около города Асино в настоящее время составляет 6,5 млн тонн в год, однако, фактическая (средняя за 3 последних года) — 9,7 млн тонн в год. Таким образом, после реконструкции мощность полигона будет увеличена вдвое.

Начальная (максимальная) стоимость контракта на разработку ПСД составляет 25,6 млн рублей, средства будут выделены из областного и районного бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июля, итоги предполагается подвести 7 июля.

Полигон ТБО в Асиновском районе эксплуатируется с 2004 года, проектная дата окончания эксплуатации — 2023 год. Сообщалось, что Асиновский полигон был выведен из эксплуатации в ноябре прошлого года.

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