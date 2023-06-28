Клятва и кольцо. Томский политех провел прием лучших выпускников

28 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 27 июня, в Большом концертном зале прошло чествование лучших выпускников Томского политеха 2023 года. В торжественной обстановке вчерашние студенты произнесли клятву инженера и получили памятные кольца.

В этом году из стен Томского политехнического университета вышли более 2 000 студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Четыреста из них окончили вуз с «отличием».

И. о. ректора ТПУ Леонид Сухих Фото: Серафима Кузина

— По уже сложившейся традиции мы вручаем им памятное кольцо «Миссия: инженер» и берем с них клятву следовать своему призванию и честно выполнять свой долг, — отметил и. о. ректора Томского политеха Леонид Сухих — Важно отметить, что интерес к новым традициям проявляют и выпускники прошлых лет. Они видят в этом возможность подчеркнуть свою принадлежность к инженерному сообществу и показать всем, что они принадлежат к братству томских политехников.

Михаил Патрихин Фото: Серафима Кузина

— Я оканчивал бакалавриат в красноярском вузе. В магистратуру приехал сюда — в Томск. Мне понравились новые магистерские программы по цифровым технологиям в нефтепереработке. Захотел попробовать что-то новое, поступил в Политех, — рассказал выпускник-краснодипломник Инженерной школы природных ресурсов Михаил Патрихин. — Сейчас я работаю в вузе, поступаю в аспирантуру и трудоустраиваюсь в ПАО «Газпром нефть».

По его словам, этот выпускной станет первым в его студенческой жизни, так как прошлый — бакалаврский — не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

Кольцо «Миссия инженер» Фото: Серафима Кузина

— Кольца, клятвы — с виду это может показаться чем-то бесполезным, простеньким, но это память. Например, мне после бакалавриата не хватило чего-то такого, что можно было бы посмотреть и вспоминать с теплотой об этих временах, — отмечает Михаил. — После бакалавриата я чувствовал, что что-то знаю, но ни к чему себя не причисляю. Здесь за два года я познакомился с интересными людьми: в вузе и с работодателями. Узнал много нового, поработал над реальными производственными проектами и могу сказать, что в целом спустя два года чувствую себя в какой-то компании. Как будто нашел свое место в жизни.

Во время церемонии выпускников поздравил и. о. мэра города Михаил Ратнер. Он пожелал им доброго пути и попросил помнить Томск, куда бы не занесла их судьба.

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер Фото: Серафима Кузина

— Так устроена жизнь, что сначала мы накапливаем знания, очень много и усердно учимся, получаем опыт, а потом вся эта «капитализация» сказывается на нашей дальнейшей профессиональной карьере. Уверен, то, что вы сегодня имеете, ту капитализацию, которая есть у вас за плечами, «красный» диплом лучшего и старейшего технического вуза за Уралом, сделает так, что в вашей жизни все будет замечательно, — обратился к выпускникам глава города. — Мне бы хотелось сказать вам: «Ребята, не уезжайте из нашего города, потому что такие специалисты там нужны». Но понимаю, что это, наверное, невозможно. Но у меня к вам одна просьба. Когда вы уедете в другие города и страны — вспоминайте Томск, город, который дал вам такую, очень серьезную профессиональную ступень.

После торжественной части лучшие выпускники вуза, их друзья и родные, а также все томичи могли стать участниками вечеринки, которая развернулась у здания БКЗ — на набережной Ушайки. Здесь перед собравшимися выступили студенческая музыкальная группа ТПУ Angie и диджей, а также хедлайнер — диско-хаус оркестр из Москвы OffBeat Orchestra.

Фото: Серафима Кузина

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