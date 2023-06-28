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Томичей приглашают на open air с симфоническим оркестром и балетом

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В праздник Ивана Купалы — 7 июля — Северский музыкальный театр совместно с Первым музеем славянской мифологии проведет тематический open air. Для гостей гостей выступит симфонический оркестр и балет.

Как сообщают организаторы, откроют вечер музыкальные композиции из мюзикла «Спящая красавица». Кроме того, гости услышат стилизованные арии с фольклорными мотивами из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова и «Князь Игорь» А. П. Бородина в авторском исполнении музыкантов оркестра. Далее концертная программа продолжится музыкой 20 — 21 веков, включая композиции Scorpions и Queen. Сопровождать музыкальную программу будут танцевальные номера от артистов балета.

Кроме того, участников вечера угостят бокалом шампанского и чашкой кофе.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 2500 рублей, купить их можно по ссылке. Организаторы уточняют, что концерт будет проходить только в формате open air. В случае неблагоприятной погоды мероприятие отменят, а деньги за билеты вернут.

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