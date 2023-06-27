18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

Дороги, ЖКХ, Томские новости, ремонт дорог восстановление интересные новости схема проезда пробки В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

В минувшие выходные подрядчик приступил к ремонту дороги по пер. Дербышевский в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Контракты по всем участкам уже заключены, первый подрядчик начал ремонт, активно работы будут проходить начиная со следующей недели, — цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Антона Кемерова.

В этом году в Томске планируется провести ремонт семи участков дорог второй и третьей категории, в основной список попали ул. Каспийская, пер. Дербышевский, ул. П. Осипенко, пер. Светлый от пр. Мира до ул. Б. Подгорной и пер. Урожайный. Эти места были выбраны специальной комиссией, как наиболее нуждающиеся в ремонте.

В сообщении отмечается, что при выделении дополнительного финансирования список может быть расширен.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на экспериментальный спектакль о Батенькове в музейный сад

5 июня 2023
Томские новости

ТДСК намерена начать строительство микрорайона «Южные ворота 2» в 2024 году

1 июня 2023
Томские новости

В Томске пройдет ежегодный летний фестиваль «Сплетение»

26 июня 2023
Томские новости

Повторные выборы мэра Томска пройдут 5 сентября

6 июня 2023
Томские новости

В Томске пройдет летний фестиваль любви к кофе

2 июня 2023
Томские новости

Томичи смогут попробовать сезонные блюда с жимолостью

19 июня 2023
Томские новости

Сотрудники Сбера посадили 10 тысяч новых деревьев в Томском районе

30 мая 2023
Томские новости

В томском Ботсаду открылась ежегодная выставка цветов

26 июня 2023
Томские новости

Жителя Новосибирской области приговорили к 23 годам колонии за убийство на Хардиковой заимке

23 июня 2023