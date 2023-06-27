В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В минувшие выходные подрядчик приступил к ремонту дороги по пер. Дербышевский в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Контракты по всем участкам уже заключены, первый подрядчик начал ремонт, активно работы будут проходить начиная со следующей недели, — цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Антона Кемерова.

В этом году в Томске планируется провести ремонт семи участков дорог второй и третьей категории, в основной список попали ул. Каспийская, пер. Дербышевский, ул. П. Осипенко, пер. Светлый от пр. Мира до ул. Б. Подгорной и пер. Урожайный. Эти места были выбраны специальной комиссией, как наиболее нуждающиеся в ремонте.

В сообщении отмечается, что при выделении дополнительного финансирования список может быть расширен.

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