18+
18+
РЕКЛАМА

Томскому студенту дали условный срок за распространение вредоносного ПО

Криминал, Судебные дела, Томские новости, хакеры атаки интересные новости сводка жесть криминал взлом аккаунтов в Томске без смс и регистрации Томскому студенту дали условный срок за распространение вредоносного ПО

Студент одного из Томских вузов получил условный срок за распространение компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения информации, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что с октября 2019 года по апрель 2022 года злоумышленник искал соответствующее ПО, а потом распространял его среди пользователей администрируемого им «интернет-ресурса хакерской направленности».

Советский районный суд признал молодого человека виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске вор проник в квартиру, сняв москитную сетку, и украл драгоценности у спящей хозяйки

26 июня 2023
Томские новости

Сегодня в томском парке «Околица» произошел пожар

10 июня 2023
Томские новости

Инвесторы смогут брать в аренду исторические каменные здания в Томске для восстановления

6 июня 2023
Томские новости

Губернатор Томской области высоко оценил условия работы на месторождении «Газпромнефть-Востока»

22 июня 2023
Томские новости

Профориентация. Как поменять работу человеку с опытом

31 мая 2023
Томские новости

Томских художников и перформеров приглашают принять участие в «Сплетении»

20 июня 2023
Томские новости

В Томской области новый начальник департамента науки и высшего образования

19 июня 2023
Томские новости

В День России РЖД запустит дополнительный поезд между Томском и Новосибирском

2 июня 2023
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

19 июня 2023