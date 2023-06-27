Томскому студенту дали условный срок за распространение вредоносного ПО

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Студент одного из Томских вузов получил условный срок за распространение компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения информации, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что с октября 2019 года по апрель 2022 года злоумышленник искал соответствующее ПО, а потом распространял его среди пользователей администрируемого им «интернет-ресурса хакерской направленности».

Советский районный суд признал молодого человека виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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