18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске составили первый рейтинг управляющих компаний

ЖКХ, Томские новости, УК управляющая компания рейтинг интересные новости Томска В Томске составили первый рейтинг управляющих компаний

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора региона подготовил первый открытый рейтинг управляющих компаний Томской области. В него вошли 108 организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Управляющие компании оценивались по количеству жалоб и обращений на горячую линию департамента, а также привлечений к административной ответственности, доле негативных оценок ответов организации на обращения через ГИС ЖКХ, качеству исполнения предписаний. Также рейтинг учел оценки Центра управления регионом и общественного жилищного контроля.

Предполагается, что рейтинг поможет потребителям при выборе УК и позволит им открыто конкурировать.

В первую пятерку вошли «Консультантъ», УК «Ласточка», «Меркурий», «Управляющая компания «Заречная» и «Регион-Сервис». Замыкают рейтинг УК «Мой дом», ООО «Управляющая компания громада» и «УК Октябрьский массив».

В сообщении также уточняется, что губернатор Владимир Мазур поставил перед профильным департаментом задачу изучить лучшие практики лидеров рейтинга, распространив их на всю систему управления жилым фондом, а также поручил регулярно обновлять и обнародовать рейтинг управляющих компаний.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Лесные пожары в Томской области тушит самолет, искусственно вызывающий осадки

9 июня 2023
Томские новости

Томичка лишилась более 7 млн рублей, пройдя по рекламной ссылке в мобильной игре

14 июня 2023
Томские новости

Дневной стационар томской медсанчасти №2 возобновил работу

22 июня 2023
Томские новости

К юбилею Смоктуновского в Томске может появиться улица с его именем

20 июня 2023
Томские новости

«От пережитков прошлого пора избавляться» — и. о. мэра Томска поручил убрать забор на набережной Ушайки

14 июня 2023
Томские новости

В воскресенье в центре Томска ограничат движение на время крестного хода

21 июня 2023
Томские новости

В Томске вор проник в квартиру, сняв москитную сетку, и украл драгоценности у спящей хозяйки

26 июня 2023
Томские новости

В Томске с пятницы изменится схема движения по пр. Ленина

1 июня 2023
Томские новости

Томичам покажут фильм о деятельности Псковской православной миссии во время войны

31 мая 2023