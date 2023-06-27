В Томске составили первый рейтинг управляющих компаний

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора региона подготовил первый открытый рейтинг управляющих компаний Томской области. В него вошли 108 организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Управляющие компании оценивались по количеству жалоб и обращений на горячую линию департамента, а также привлечений к административной ответственности, доле негативных оценок ответов организации на обращения через ГИС ЖКХ, качеству исполнения предписаний. Также рейтинг учел оценки Центра управления регионом и общественного жилищного контроля.

Предполагается, что рейтинг поможет потребителям при выборе УК и позволит им открыто конкурировать.

В первую пятерку вошли «Консультантъ», УК «Ласточка», «Меркурий», «Управляющая компания «Заречная» и «Регион-Сервис». Замыкают рейтинг УК «Мой дом», ООО «Управляющая компания громада» и «УК Октябрьский массив».

В сообщении также уточняется, что губернатор Владимир Мазур поставил перед профильным департаментом задачу изучить лучшие практики лидеров рейтинга, распространив их на всю систему управления жилым фондом, а также поручил регулярно обновлять и обнародовать рейтинг управляющих компаний.

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