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В Лагерном саду Томска может появиться смотровая площадка

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Смотровую площадку могут оборудовать в Лагерном саду на месте, где кончается пешеходная тропа, ведущая в сторону Коммунального моста. Об этом на прошедшем накануне выездном совещании сообщил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, обзорную площадку планируется создать в ближайшие год-два.

— Лагерный сад является уникальным местом, с которого открывается прекрасный вид на Томь и окрестности Томска. Во многих городах такие места используются для обустройства обзорных площадок. Возникла идея оборудовать такую площадку на территории Лагерного сада. Уверен, она станет еще одним местом притяжения для томичей и гостей нашего города, — отметил Михаил Ратнер.

Здесь предполагается благоустроить территорию, а также разместить саму смотровую площадку, дизайнерские и инженерные решения которой предстоит еще проработать.

Глава города также дал поручение в течение месяца изучить эту идею, чтобы затем выйти на разработку концепции и проектных решений. Одним из источников финансирования ее реализации могут стать средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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