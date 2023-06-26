В Томске вор проник в квартиру, сняв москитную сетку, и украл драгоценности у спящей хозяйки

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ночью 36-летний неоднократно судимый мужчина снял москитную сетку с окна и проник в квартиру, которая располагалась на первом этаже. В присутствии спящей хозяйки он похитил золотые изделия на сумму более 95 тыс. рублей, а также юбилейные монеты номиналом 25 рублей.

Похищенное злоумышленник продал, однако, полицейским удалось задержать его по горячим следам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

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