В томском Ботсаду открылась ежегодная выставка цветов

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В минувшую субботу, 24 июня, в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открылась ежегодная выставка цветочно-декоративных растений «Краски лета».

Как сообщает пресс-служба вуза, на первой неделе томичи увидят пионы, ирисы, люпины, пиретрум розовый, первые цветущие лилии и лилейники, а еще узнают, какой красивый и полезный цветок угрожает экологическому равновесию.

Кроме того, все желающие смогут приобрести многолетники открытого грунта и оставить заявки на понравившиеся растения.

Посетить выставку можно по выходным — с 10.00 до 17.00 — в оранжерейном комплексе в течение двух месяцев. При этом каждую неделю экспозиция будет меняться.



Стоимость билета: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

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