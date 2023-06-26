В Томске пройдет ежегодный летний фестиваль «Сплетение»

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томичей приглашают на ежегодный фестиваль «Сплетение», который пройдет 1 и 2 июля на базе отдыха «Красный восток». Темой мероприятия стало единение человека с природой, сообщают организаторы.

Участников ждут три музыкальных сцены, арт-объекты, шоу-перформанс, кинотеатр под звездами, творческие и телесные мастер-классы. В программе: волейбол, дженга, дартс и другие активности. Все желающие могут искупаться в озере, арендовать катамараны или сапы.

По словам организаторов, на фестивале будут работать точка массажа, тату-станция, шатер с картами таро и Wedding Point, где можно будет сыграть свадьбу.

На территории будут организованы зоны для размещения палаток, туалеты, открытые и крытые локации для отдыха, фудкорт с кухнями разных стран и бары. Место проведения обработано от клещей и будет находиться под охраной на время фестиваля.

Для участников предусмотрена возможность взять с собой палатку и разбить лагерь, или приехать на отдых и вечеринку без ночевки. До места проведения организуют трансфер в обе стороны, который будет ходить каждые 2 — 3 часа даже в ночное время.

Стоимость входного билета на одного человека от 1100 рублей, размещение палатки в кэмпинге от 400 рублей. В дальнейшем организаторы планируют поднять цены. Приобрести билеты можно здесь.

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