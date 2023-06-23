В Томске прошел вечер памяти журналиста Александра Сакалова

23 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 23 июня, в зрелищном центре «Аэлита» прошел вечер памяти известного томского блогера Александра Сакалова. Мероприятие было приурочено к 40 дням со дня смерти журналиста.

Вечер памяти сопровождал видеоряд об Александре Сакалове. Сборкой материала занимался видеооператор Денис Бевз, ранее работавший с Александром в телекомпании ТВ2. В ролик вошли воспоминания близких Сакалова, а также фото и видео с его участием.

Напомним, известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов скончался ночью 15 мая. Александр в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

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