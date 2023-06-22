Лучшие из лучших: глава Томской области наградил победителей конкурса профмастерства

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Губернатор Томской области Владимир Мазур наградил победителей конкурса профессионального мастерства «Газпромнефть-Востока». Дипломы он вручал на Шингинском месторождении компании.

«Газпромнефть-Восток» уже в 14-й раз провел соревнования среди своей команды на звание «Лучший по профессии». В этом году 64 сотрудника боролись за победу по 13-ти профессиям, среди которых операторы по добыче нефти и газа, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа.

Конкурсанты сдавали теоретические и практические задания, в том числе — по профессии, производственной и экологической безопасности, системе непрерывных улучшений и по оказанию первой медицинской помощи.

Владимир Мазур посетил конкурсные площадки, пообщался с сотрудниками предприятия, вручил награды лучшим и пожелал им побед на конкурсе «Газпром нефти», который состоится в августе в городе Ханты-Мансийск.

«За любым производственным достижением стоят десятки профессионалов своего дела. Наши сотрудники — это главная ценность „Газпромнефть-Востока“. Мы уделяем особое внимание программам повышения квалификации наших сотрудников как через партнерство с техникумами и вузами, так и через дополнительное обучение, развитие наставничества, адаптации молодых специалистов. Конкурсы профессионального мастерства помогают определить и поощрить наиболее талантливых и профессиональных сотрудников, а также предоставляют уникальную возможность для знакомства с новейшими технологиями, обмена опытом и лучшими практиками», — отметил генеральный директор Иван Раздобудько.

«Лозунг „Кадры решают все!“ сегодня актуален, как никогда. Именно люди — рабочие и инженеры — ведут вперед предприятие, создают востребованную продукцию. Все участники конкурса профессионального мастерства — лучшие, которым предстоит вести за собой команды, готовить смену и продолжать оттачивать мастерство», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Я первый раз принимал участие в конкурсе, и, безусловно, волнение было. Особо ценно получить награду, которую вручил Губернатор Томской области. Победа дала мне новую уверенность в своих силах и дополнительную мотивацию, ведь впереди конкурс „Газпром нефти“, где буду представлять уже свое предприятие», — отметил победитель конкурса в номинации «Лучший оператор технологических установок газового участка» Вадим Николаев.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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