Томичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 23 июня, в Томской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Как уточняют организаторы, основными площадками мероприятия станут кадровые центры Томска и Северска.

«Только в областном центре в ярмарке примут участие порядка 40 предприятий и организаций разных сфер экономики. Они представят около 300 вакансий, большая часть которых — по рабочим специальностям. Предлагаемая работодателями заработная плата составит от 21 до 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что наибольший кадровый голод испытывают ритейл, МЧС, сфера обслуживания, промышленные предприятия пищевой и оборонной отраслей. Также нуждаются в работниках строительные и коммунальные организации, оздоровительные учреждения, банковский сектор.

Дополнительно к открытым отборам программа мероприятия предусматривает несколько сопроводительных треков. Это консультации психологов по самоопределению на рынке труда и составлению резюме, а также консультации специалистов по вопросам обучения по направлению службы занятости, открытию собственного бизнеса, заключению социального контракта, юридическим вопросам, трудоустройству несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Ярмарка стартует в 11.00. Главной площадкой Томске станет кадровый центр «Работа России» (пр. Фрунзе, 103Д, 1 этаж).









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