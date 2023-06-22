18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Работа, Работа в Томске, Томские новости, ярмарка мероприятия найти работу резюме вакансии интересные новости Томичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Завтра, 23 июня, в Томской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Как уточняют организаторы, основными площадками мероприятия станут кадровые центры Томска и Северска.

«Только в областном центре в ярмарке примут участие порядка 40 предприятий и организаций разных сфер экономики. Они представят около 300 вакансий, большая часть которых — по рабочим специальностям. Предлагаемая работодателями заработная плата составит от 21 до 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что наибольший кадровый голод испытывают ритейл, МЧС, сфера обслуживания, промышленные предприятия пищевой и оборонной отраслей. Также нуждаются в работниках строительные и коммунальные организации, оздоровительные учреждения, банковский сектор.

Дополнительно к открытым отборам программа мероприятия предусматривает несколько сопроводительных треков. Это консультации психологов по самоопределению на рынке труда и составлению резюме, а также консультации специалистов по вопросам обучения по направлению службы занятости, открытию собственного бизнеса, заключению социального контракта, юридическим вопросам, трудоустройству несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Ярмарка стартует в 11.00. Главной площадкой Томске станет кадровый центр «Работа России» (пр. Фрунзе, 103Д, 1 этаж).




Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В лесах Томской области ввели режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки

7 июня 2023
Томские новости

«Томавто» поставит Красноярску 106 дизельных автобусов за 620 млн рублей

2 июня 2023
Томские новости

В Томске на пр. Кирова начался ремонт трамвайных путей

21 июня 2023
Томские новости

В Томске с пятницы изменится схема движения по пр. Ленина

1 июня 2023
Томские новости

В день проведения «Свечи памяти» томские маршрутки будут работать до ночи

21 июня 2023
Томские новости

Томские транспортные полицейские отпустили добытых браконьерами стрелядей и осетров

22 июня 2023
Томские новости

Знаменитый гусляр Ольга Глазова даст в Томске концерт под открытым небом

8 июня 2023
Томские новости

Абсолютный температурный рекорд повторен в Томске

8 июня 2023
Томские новости

Скверу быть: «Сибагро» помогает школьникам реализовывать собственные экопроекты

5 июня 2023