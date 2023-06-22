ФК «Томь» исключили из Российского футбольного союза

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Делегаты конференции Российского футбольного союза (РФС) проголосовали за исключение из числа членов ряда клубов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Среди лишившихся лицензии — футбольный клуб «Томь», которому на фоне финансовых проблем в прошлом году отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ и ФНЛ-2 в сезоне 2022/23.

Как пояснил «Интерфаксу» пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов, исключение клуба из РФС закономерный исход событий, однако у Томской области есть все основания верить в возрождение «Томи».

«Исключение — не значит, что нас „закопали“. На фоне погашения долгов у нас есть все возможности возродить „Томь“. Может быть под прежним названием, а может и под другой маркой», — сказал Симонов.

Кроме того, членство в РФС потеряли махачкалинский «Анжи», а также «Иртыш», «Олимп-Долгопрудный», «Лада-Тольятти», «Коломна», «Черноморец» и «Чита».

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее в мае 2022 года «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце месяца занимавший должность врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование клуба из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров.

В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов. После этого Мазур заявлял, что намерен избежать банкротства «Томи». В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам. В начале августа врио губернатора сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

Гендиректор клуба Татьяна Смирнова сообщала журналистам, что существует вероятность ликвидации клуба, не удается погасить долги по зарплате, поэтому она написала заявление об уходе и уволилась в начале нынешнего года.

Также сообщалось, что в январе долги по зарплатам составляли пять месяцев, позже стало известно, что «Томь» готовится к исключению из Российского футбольного союза и закрытию академии.

В начале февраля 2023 года стало известно, что СКР возбудило уголовное дело о невыплате зарплат работникам футбольного клуба на сумму порядка 27,5 млн рублей. По данным на июнь, клуб погасил почти все долги.

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