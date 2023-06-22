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Дневной стационар томской медсанчасти №2 возобновил работу

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Социальная сфера, Томские новости, стационар работа интересные новости жесть Томска коронавирус медучреждения Дневной стационар томской медсанчасти №2 возобновил работу

В Томске возобновил работу дневной стационар МСЧ № 2 на Иркутском тракте, ранее перепрофилированный для оказания неотложной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, во вновь открывшемся стационаре проведен косметический ремонт, закуплена новая мебель.

Сейчас прикрепленные пациенты могут получить полный курс как медикаментозного, так и физиотерапевтического лечения, массажа.

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