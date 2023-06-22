Губернатор Томской области высоко оценил условия работы на месторождении «Газпромнефть-Востока»

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил Шингинское месторождение «Газпромнефть-Востока». Он дал высокую оценку условиям работы на отдаленных автономных промыслах региона и подчеркнул их соответствие современным требованиям производственной безопасности.

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» показали губернатору инфраструктуру Шингинского месторождения, в частности — оборудование для полезного использования попутного нефтяного газа, подготовки и сдачи нефти.

Владимир Мазур отметил высокий уровень системы производственной и экологической безопасности предприятия, комфорт социально-бытовых объектов и условия для занятий спортом — в феврале прошлого года на активе открылся спорткомплекс, оборудованный современными тренажерами.

На совещании с руководством «Газпромнефть-Востока» Владимир Мазур отметил многолетнее сотрудничество компании с местными производителями промышленной продукции, которая применяется на ее месторождениях. По итогам прошлого года объем закупленного оборудования и материалов у томских заводов-изготовителей увеличился на 30% по сравнению с 2021 годом.

«Мы — важная часть экономической, технологической, научной и социальной жизни региона. Нам есть, чем гордиться и в плане производственных показателей, и условий работы нашей команды. Всё это мы показали Владимиру Владимировичу и получили от него положительную обратную связь. Помимо этого, нам удалось обсудить несколько важных вопросов, которые касаются поддержки региональных производителей оборудования», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Нефтегазовая отрасль играет важнейшую роль в экономике Томкой области, в развитии социальной сферы, в благосостоянии жителей. „Газпромнефть-Восток“ — одно из ключевых предприятий отрасли. Здесь устойчивая производственная программа, выполняются инвестиционные планы, круглосуточно работает профессиональный коллектив. С руководством предприятия ставим задачу увеличить закупки технологического оборудования у томских заводов. В кооперации власти, нефтяников, машиностроителей, приборостроителей, ученых будем обеспечивать рост экономики», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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