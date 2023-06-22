Томичей приглашают узнать о кухне российских немцев

В выходные, 24 и 25 июня, в Российско-немецком доме Томска пройдет семинар «Кухня российских немцев: от теории к практике». Гостей научат готовить традиционные немецкие блюда и расскажут их историю, сообщают организаторы.

«Проект Немецкого молодежного объединения // JUGENDRING приедет в Томск всего на два дня и организуется здесь томским молодёжным клубом российских немцев IMMERJUNG. Наша задача не только научиться готовить, но и показать, что кухня является огромным полем для создания ваших собственных проектов», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, теоретическую часть семинара проведет председатель Совета Омской областной молодежной общественной организации «Методический центр немцев Омской области», член Молодежного Совета при МКС по Западной Сибири Наталия Иордан. Она расскажет о кухне российских немцев и как интегрировать этот аспект культурного наследия в деятельность молодежного клуба.

За практическую часть будет отвечать активистка Российско-немецкого дома и участница вокального клуба Moder Мария Геньш.

«Этот проект — отличный способ передать молодому поколению наши традиции, сохранить их, не потерять их. Я покажу ребятам любимые рецепты нашей семьи, то, что действительно любят и просят мои домочадцы. К тому же всегда интересно пообщаться с молодёжью и почерпнуть от них свежих мыслей и идей», — отметила Мария.

Гости праздника не только научатся готовить блюда национальной немецкой кухни, но и смогут попробовать себя в изучении немецкого языка с преподавателями проекта. К участию приглашаются томичи и гости города в возрасте от 14 до 35 лет.

Мероприятие стартует в 14.00 в оба дня по адресу: ул. Красноармейская, 71. Вход свободный по предварительной регистрации.

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