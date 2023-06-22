Томские предприятия ЛПК начали выводить мощности из простоя после решения проблем с экспортом

Предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) Томской области постепенно начали выводить из простоя производственные мощности после решения проблемы с экспортом пиломатериалов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Кнорра.

По его словам, после постановления правительства РФ, которое решило экспортную проблему, томские лесопромышленники начали возвращаться к исполнению контрактов.

«В лесопромышленном комплексе Томской области начали возобновляться заключенные ранее контракты на поставку продукции», — сообщил Кнорр.

Речь идет о проблеме с экспортом, которую испытывали томские компании ЛПК с ноября прошлого года, когда лесопромышленники не могли вывозить свою продукцию в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона), Таджикистан и Туркмению. Изначально экспорт был невозможен из-за постановления правительства, которое разрешало экспорт только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию — и только железнодорожным транспортом. Вывоз в третьи страны был не разрешен.

Позднее правительство РФ разрешило вывозить пиломатериалы, шпалы, бревна и грубо обработанную древесину в третьи страны автотранспортом через четыре пункта пропуска, однако ближайший пункт располагался в 1,4 тыс. км от Томской области. И только в начале июня правительство РФ разрешило вывозить пиломатериалы автотранспортом через пункты пропуска Кулунда, Веселоярск (оба — Алтайский край) и Ольховка (Омская область).

Вместе с тем Кнорр отметил, что на фоне логистических проблем и перенасыщения грузопотоков на среднеазиатские рынки в регионе наблюдается снижение объемов производства продукции ЛПК. Так, за январь–апрель индекс промпроизводства по виду «обработка древесины, производство изделий из дерева» снизился на 20,6% к аналогичному периоду 2022 года.

В частности, по словам вице-губернатора, за четыре месяца произошло снижение объемов производства древесно-волокнистых плит (ДВП) в 1,4 раза. Такое сокращение связано, в том числе, с простоем ООО «Асиновский завод МДФ» (принадлежит АО «РусКитИнвест» — СП двух китайских госкомпаний, владеет Асиновским лесопромышленным комплексом) в феврале–марте. Также в регионе на 25,6% снизилось производство шпона и на 12,8% — пиломатериалов.

«Падение производства шпона и пиломатериалов связано с высокой базой прошлого года, а также со сложностями отгрузки продукции. В связи с уменьшение количества смен на ряде предприятий происходит снижение производства по этим видам продукции», — подчеркнул Кнорр.

В то же время, по его словам, за январь–апрель текущего года на 2,2% выросли объемы производства древесно-стружечных плит (ДСП).

По данным Томскстата, в 2022 году предприятиями ЛПК Томской области было произведено продукции на 25,62 млрд рублей, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. С января по апрель 2023 года продукция ЛПК произведена на 6,5 млрд рублей, что на 27,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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