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В день проведения «Свечи памяти» томские маршрутки будут работать до ночи

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, свеча памяти томск новости интересное В день проведения «Свечи памяти» томские маршрутки будут работать до ночи

Сегодня, 21 июня, в Томске пройдет традиционная акция «Свеча памяти». После мероприятия томичи смогут уехать домой на общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, акция стартует в 23.30 в Лагерном саду. В 24.00 будет объявлена минута молчания. Участники зажгут свечи, которые им заранее раздадут организаторы.

Городской транспорт сегодня будет работать до 01.00. Томичи смогут уехать на троллейбусах 1, 2, 3, 6 и на «маршрутках» № 4, 19, 26, 29, 30/33, 36,37 и 53.

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