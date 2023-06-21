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В Томске загорелся склад ГСМ

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Сегодня, 21 июня, в Томске загорелся склад, где хранились горюче-смазочные материалы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул. Мелиоративная, 12 поступило в 12.17. Здесь загорелась крыша складского помещения каркасного типа.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 100 кв. метров.

Информации о погибших и пострадавших нет.

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