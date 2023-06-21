В воскресенье в центре Томска ограничат движение на время крестного хода

21 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 25 июня, в Томске пройдет крестный ход, во время которого в центре города будет частично ограничено движение.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие связано с прибытием ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Во время проведения крестного хода с 11.30 до 13.00 движение будет ограничено на участках:

по пр. Ленина от здания по адресу: пл. Ленина, 7 до ул. Набережная реки Ушайки;

элемент улично-дорожной сети от пл. Ленина до ул. Розы Люксембург;

по пер. Батенькова от ул. Набережной реки Ушайки до пер. Кононова;

по ул. Крылова от пер. Батенькова до ул. Плеханова;

по пер. Нахановича от ул. Советская до ул. Крылова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».