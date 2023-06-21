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В воскресенье в центре Томска ограничат движение на время крестного хода

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В воскресенье, 25 июня, в Томске пройдет крестный ход, во время которого в центре города будет частично ограничено движение.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие связано с прибытием ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Во время проведения крестного хода с 11.30 до 13.00 движение будет ограничено на участках:

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