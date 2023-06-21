Томичей приглашают на вечеринку в честь выпускного студентов Томского политеха

Во вторник, 27 июня, в центре Томска пройдет вечеринка, приуроченная к выпускному студентов Томского политеха. Гостей ждет выступление группы, диджея и диско-хаус оркестра из Москвы.

Как сообщают в пресс-службе вуза, всего в этом году ТПУ оканчивает 2 007 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, 400 из них — отличники. 27 июня их ждет ректорский прием: в Большом концертном зале политехникам-краснодипломникам вручат медали. Затем выпускники пройдут церемонию посвящения в инженеры — дадут клятву и получат кольцо как символ принадлежности к профессиональному сообществу. Студенты также прочтут «Клятву инженера» — торжественное обещание следовать своему призванию и честно выполнять свой долг.

Выпускников поздравят и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих, директора инженерных и исследовательских школ, представители компаний-партнеров и почетные гости, многие из которых тоже учились в Томском политехе. Церемония будет транслироваться на экране, установленном на набережной реки Ушайки (слева от БКЗ).

После ректорского прием все выпускники Томского политеха, их родные и друзья, сотрудники вуза, томичи и гости города смогут стать участниками праздничной вечеринки «Политех — это навсегда». Она начнется в 19.00 на набережной реки Ушайки (слева от БКЗ). На сцене выступят студенческая музыкальная группа ТПУ Angie и диджей. Хедлайнером вечеринки станет диско-хаус оркестр из Москвы OffBeat Orchestra.

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