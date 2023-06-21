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В Томске на пр. Кирова начался ремонт трамвайных путей

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Накануне, 20 июня, в Томске стартовал ремонт трамвайных путей на пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие начали демонтаж шпал и рельсов с проезжей части для их последующей замены.

— Подрядчик нашел возможность чуть раньше приступить к ремонту. Это плановые работы, которые ведутся для того чтобы содержать пути в порядке, — цитирует пресс-службе директора УМП «ТТУ» Петра Максимова.

Предполагается, что ремонтные работы на участке пр. Кирова продлятся до 3 августа. На это время приостановлено движение трамваев №1 и №2, а также изменена схема движения для трамвая №3. Для автомобилистов поменялась схема движения по пр. Кирова.

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