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Томичам расскажут о темном прошлом города

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В субботу, 24 июня, пройдет экскурсия «Темное прошлое Томска». Томский экскурсовод Юрий Степанов расскажет о тёмных страницах дореволюционной истории сибирской столицы.

По словам Юрия, участников ждет «страшно-мистическая, чуточку романтическая и ужасно криминальная вечерняя прогулка». Экскурсия начнется перед заходом солнца и продлится до заката — всего около трех часов.

Юрий расскажет о громких преступлениях и таинственных происшествиях прошлого. Участники заглянут в закоулки и подворотни города, поищут необычные артефакты.

«Мы узнаем криминальные уловки „работников ножа и топора“ XIX века, услышим, какие страхи нагоняли эти „романтики с большой дороги“ на добропорядочных томичей, проиграемся в карты, и, если „повезёт“, даже встретимся лицом к лицу с кикиморой», — говорится в сообщении.

Экскурсия стартует в 19.00 от Сквера Памяти жертв политических репрессий. Стоимость участия: 900 рублей, предварительная запись по ссылке.

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