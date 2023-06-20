Томских художников и перформеров приглашают принять участие в «Сплетении»

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2023 // Фото: vk.com/zen.party

Организаторы томского фестиваля «Сплетение» ивент-команда Zen объявила набор участников для грядущего события, которое пройдет 1 июля. Приглашаются художники, танцоры и перформеры, а также мастера, партнеры, работники и волонтеры.

В этом году темой фестиваля станет сплетение человека и природы. Для гостей приготовят разного рода инсталляции и другие крупные формы. Художников, желающих экспонировать своё творчество в рамках мероприятия, просят отправить заявки по адресу zen.gallery.tomsk@gmail.com до 25 июня. Также организаторы уточняют, что три лучших проекта получат грант на реализацию.

В рамках фестиваля будут представлены современные формы сценического танца и разного рода шоу-перформансы. Потенциальных участников этой секции «Сплетения» просят обратиться сюда.

Кроме того, гостей ждут телесные и творческие практики, игры и развлечения. Все, кто хочет участвовать в их организации, могут написать сюда.

Потенциальные партнеры фестиваля, готовые предоставлять услуги, организовывать точки продаж или выступить с коммерческими предложениями могут обратиться к соответствующему специалисту. Также организаторы приглашают работников и волонтеров, которым предстоит работать на входе, контрольных и коммерческих точках «Сплетения».

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