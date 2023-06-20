Корпуса СибГМУ и ТГУ эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

20 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 20 июня, в Томске в корпусе СибГМУ и ТГУ сработала пожарная сигнализация.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 10.09 из-за проведения ремонтных работ сработала система в медуниверситете. Из здания эвакуировали 150 человек.

В 10.48 без видимых причин сработала пожарная сигнализация в учебном корпусе ТГУ №2. Из здания эвакуировались 337 человек.

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