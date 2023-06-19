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Томичей приглашают на встречу со спортсменом и социальным предпринимателем Ярославом Святославским

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Завтра, 20 июня, в Международном культурном центре Томского политеха пройдет мотивационная лекция социального предпринимателя, общественного деятеля и чемпиона России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ярославом Святославским.

Как уточняют организаторы, Ярослав Святославский — спортсмен паралимпийской сборной России, пятикратный IRONMAN, двукратный чемпион России по велоспорту и чемпион России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу.

Ярослав Святославский также является общественным деятелем, социальным предпринимателем и партнером научного стартап-проекта NeuroPartner, который занимается исследованиями в области разработки биосовместимых нейроимплантов. Амбассадор благотворительного забега в поддержку травм спинного мозга Wings for Life World Run.

Лекция «Как найти свою миссию и воплотить свои мечты в жизнь» пройдет в Международном культурном центре Томского политеха (ул. Усова, 13в). Стать ее слушателем может любой желающий — по предварительной регистрации.

Начало в 18.00.

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