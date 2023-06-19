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В Томске до конца августа перекроют участок Пролетарской

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Завтра утром, 20 июня, в Томске временно перекроют участок ул. Пролетарской от ул. Водяной до ул. Войкова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с прокладкой наружных сетей канализации, которую будет проводить «Томскводоканал». Предполагается, что перекрытие продлится до 23.00 31 августа.

На время проведения работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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