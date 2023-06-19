В Томске нога трехлетнего мальчика застряла в жестяной банке

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Сегодня утром, 19 июня, в Томске спасатели помогли трехлетнему ребенку, ступня которого застряла в жестяной банке.

Как сообщают в Томской областной поисково-спасательной службе, сообщение об инциденте поступило оперативному дежурному в 11.12.

«Прибывшая на место оперативно-дежурная смена спасателей аккуратно освободила ногу ребенка без применения инструмента», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что ребенку не потребовалась медицинская помощь.

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