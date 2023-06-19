Почти тысяча организаций и предприятий малого бизнеса Томской области открыли расчетные счета в Сбере

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Сбербанк

С начала года почти тысяча новых организаций и предприятий малого бизнеса в Томской области открыли расчетные счета в Сбере. При этом 20% будущих предпринимателей воспользовались сервисом банка по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС).

Как уточняют в пресс-службе банка, сервис самостоятельно формирует необходимый пакет документов и передает их в налоговую и банк. Как правило, процесс регистрации занимает от одного до пяти дней после подписания заявления. Для пользователей сервиса все услуги по регистрации бизнеса бесплатны, а экономия для будущих владельцев предприятий и организаций составляет от 2 до 20 тысяч рублей.

-- Каждый второй предприниматель и клиент Сбера открывает бизнес удаленно. Сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета позволяет быстро и удобно начать свое дело. Сбер сопровождает клиентов на всех этапах ведения бизнеса. Помимо экономии денежных средств и времени владельцы новых организаций и предприятий могут рассчитывать на бесплатную юридическую, аналитическую и бухгалтерскую поддержку, -- отметил заместитель управляющего Томским отделением Сбербанка Глеб Зараковский.

При регистрации бизнеса и открытии рублевого расчетного счета в Сбере клиенты получают доступ к сервисам по юридическим консультациям и ведению бухгалтерии, вакансиям на сайте Работа.ру, сервису сдачи электронной отчетности в госорганы и сервису по оценке бизнеса для снижения риска блокировки. Также Сбер предоставляет аналитику по бизнесу и готовые решения по розничной и оптовой торговле, недвижимости, транспорту, сфере услуг и ЖКХ.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно по ссылке. Подписать документы можно в ближайшем офисе Сбера.

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