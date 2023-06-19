18+
18+
РЕКЛАМА

Почти тысяча организаций и предприятий малого бизнеса Томской области открыли расчетные счета в Сбере

Томские новости, Сбер банк предприятия расчетный счет малый и средний бизнес интересные новости Томска Почти тысяча организаций и предприятий малого бизнеса Томской области открыли расчетные счета в Сбере

С начала года почти тысяча новых организаций и предприятий малого бизнеса в Томской области открыли расчетные счета в Сбере. При этом 20% будущих предпринимателей воспользовались сервисом банка по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС).

Как уточняют в пресс-службе банка, сервис самостоятельно формирует необходимый пакет документов и передает их в налоговую и банк. Как правило, процесс регистрации занимает от одного до пяти дней после подписания заявления. Для пользователей сервиса все услуги по регистрации бизнеса бесплатны, а экономия для будущих владельцев предприятий и организаций составляет от 2 до 20 тысяч рублей.

-- Каждый второй предприниматель и клиент Сбера открывает бизнес удаленно. Сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета позволяет быстро и удобно начать свое дело. Сбер сопровождает клиентов на всех этапах ведения бизнеса. Помимо экономии денежных средств и времени владельцы новых организаций и предприятий могут рассчитывать на бесплатную юридическую, аналитическую и бухгалтерскую поддержку, -- отметил заместитель управляющего Томским отделением Сбербанка Глеб Зараковский.

При регистрации бизнеса и открытии рублевого расчетного счета в Сбере клиенты получают доступ к сервисам по юридическим консультациям и ведению бухгалтерии, вакансиям на сайте Работа.ру, сервису сдачи электронной отчетности в госорганы и сервису по оценке бизнеса для снижения риска блокировки. Также Сбер предоставляет аналитику по бизнесу и готовые решения по розничной и оптовой торговле, недвижимости, транспорту, сфере услуг и ЖКХ.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно по ссылке. Подписать документы можно в ближайшем офисе Сбера.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей ждут заморозки

18 июня 2023
Томские новости

«Ростелеком» рассказал томским школьникам об опасностях виртуального мира и возможностях сервиса «Лицей»

24 мая 2023
Томские новости

Компетенции энергетика будущего обсуждают на форсайт-сессии Томский политех и ПАО «Россети Сибирь»

8 июня 2023
Томские новости

Главный томский пляж готовят к новому сезону

26 мая 2023
Томские новости

На въезде в Томск построят храм

6 июня 2023
Томские новости

В ближайшие дни в Томске сохранится 30-градусная жара

7 июня 2023
Томские новости

Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов

16 июня 2023
Томские новости

Пляжи в Томской области как минимум 5 лет не проходили санэкспертизу для официальной работы — Роспотребнадзор

5 июня 2023
Томские новости

Эксперты расскажут томичам новости научного мира в формате ток-шоу

1 июня 2023