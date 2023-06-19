18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске до середины августа изменится схема движения на пр. Кирова

Общественный транспорт, Томские новости, ограничение движения схема проезда пробки Томска ремонт интересные новости В Томске до середины августа изменится схема движения на пр. Кирова

С сегодняшнего дня, 19 июня, в Томске перекроют движение транспорта по дублеру пр. Кирова на участке от пр. Кирова, 3б до пр. Кирова, 37, сообщает пресс-служба мэрии.

Также на самом проспекте на участке от пл. Кирова до пл. Дзержинского будет сужена одна полоса. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Предполагается, что движение будет восстановлено 15 августа. В это время проезд на обозначенных участках будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» защитит от киберугроз пять сайтов томских госорганов

13 июня 2023
Томские новости

Ученые Томского университета сформируют у растений способность к сохранению влаги

16 июня 2023
Томские новости

Сегодня в томском парке «Околица» произошел пожар

10 июня 2023
Томские новости

В Томской области запустят производство автопилотов для сельхозтехники

15 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на экспериментальный спектакль о Батенькове в музейный сад

5 июня 2023
Томские новости

Томский проект «ЛесПросвет» стал обладателем национальной премии «Наш вклад»

30 мая 2023
Томские новости

Томичей приглашают на балет «Спящая красавица»

6 июня 2023
Томские новости

Первым замгбуернатора может стать Андрей Дунаев

22 мая 2023