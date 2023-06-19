В Томске до середины августа изменится схема движения на пр. Кирова

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С сегодняшнего дня, 19 июня, в Томске перекроют движение транспорта по дублеру пр. Кирова на участке от пр. Кирова, 3б до пр. Кирова, 37, сообщает пресс-служба мэрии.

Также на самом проспекте на участке от пл. Кирова до пл. Дзержинского будет сужена одна полоса. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Предполагается, что движение будет восстановлено 15 августа. В это время проезд на обозначенных участках будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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