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Один человек погиб, другой пострадал при опрокидывании «Нивы» на трассе в Томской области

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Сегодня, 17 июня, на трассе Камаевка-Асино-Первомайское произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, авария случилась около 15.00 на 61 километре автодороги, между Асиновским и Первомайским районами. Водитель, двигавшийся в сторону города Асино, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП один человек скончался до приезда «скорой, второй доставлен в Асиновскую районную больницу.

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