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Томичей приглашают на премьерный показ веб-сериала о томских волонтерах

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Сегодня, 16 июня, в «Точке кипения — Томск» пройдет премьерный показ веб-сериала о томских волонтерах «По доброй воле», сообщают организаторы.

«Это фильм об ответственности. Нужно понимать на что ты идешь, становясь волонтёром. Это не только радостные моменты. В фильме мы рассказываем, что бывает волонтерство, которое может вызвать не самые хорошие последствия. Любая деятельность должна быть ответственной и осознанной», — рассказала режиссер веб-сериала Александра Преснякова.

Автор затронула тему мифов, которые рождаются вокруг сфер, где работают волонтёры. К примеру, многие люди считают, что современные стаканчики под кофе делают не из пластика. В сериале волонтёры приведут примеры, доказывающие обратное. Премьера сериала в интернете состоится в июле.

Бесплатный показ сериала пройдет сегодня 16 июня в «Точке кипения» по адресу пр. Ленина, 26. Начало в 19:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Это не первая работа режиссера в данном жанре. В 2020 Александра Преснякова сняла документальный фильм про зоозащитную группу «Виктория», в 2021 году появилась картина, посвященная тяжелой работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О роли матери в жизни каждого человека авторы рассказали в рамках документального науч-поп фильма «Первый звук».

Проект «По доброй воле» реализован при поддержке «Росмолодежь. Гранты».

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