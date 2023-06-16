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Томские волонтеры заменили засохшие растения в цветнике Театрального сквера

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Сегодня, 16 июня, участники проекта «Ландшафтные волонтеры» заменили плохо перезимовавшие растения в клумбе в Театральном сквере, сообщается в группе ВКонтакте.

«Наш цветник — это проект Сибирского ботанического сада ТГУ и „Ландшафтных волонтеров“, на его примере мы смотрим, как аборигенные декоративные растения чувствуют себя в городских условиях, в частности, в контейнере нашей клумбы, глубина которого всего 30 сантиметров. К сожалению, не все растения успешно перезимовали. На самом узком участке клумбы условия оказались самыми худшими», — говорится в сообщении.

Новые растения для цветника — шалфей дубравный, мелколепестник алтайский, лапчатку скальную и овсяницу овечью — предоставил ботсад. С поливкой и посадкой волонтерам помогли представители Томского областного художественного музея. Они же в дальнейшем будут следить за состоянием клумбы.

«Кроме полива недавно посаженных растений, в жаркую погоду вода обязательно нужна всему цветнику, ведь, как мы уже говорили, глубина контейнеров небольшая, и почва очень быстро пересыхает», — говорится в сообщении.

«Ландшафтные волонтеры» напоминают, что присоединиться к проекту могут все желающие. Подробности можно найти в группе ВКонтакте.

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