Нацоператор продолжает строительство хранилища твердых радиоактивных отходов в Томской области

16 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Северске продолжаются работы по возведению приповерхностного хранилища твердых радиоактивных отходов. На данный момент на объект заходит новый подрядчик, ведется строительство инфраструктуры. Об этом на прошедшем накануне круглом столе сообщил первый заместитель директора по операционным вопросам филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Евгений Дудин.

— Мы не останавливаем темп работ и меняем одного подрядчика на другого. ООО «Спецпроект», который заходил осенью 2021 года на строительно-монтажные работы первого этапа, к сожалению, по социально-экономическим причинам не смог выдержать достаточных темпов, поэтому сейчас мы заключаем с ним допсоглашение, — рассказал Евгений Дудин. — Он продолжает выдерживать взятые обязательства, но в намного меньших масштабах. Его объемы работ со временем будут сведены к нулю. Закупленные, заказанные оборудование и конструкционные элементы он передает новому подрядчику и без громких разбирательств и скандалов уходит с площадки.

Евгений Дудин на стройплощадке Фото: Томский Обзор

Дудин уточнил, что новый подрядчик — «Консалтинг строй инвест» — «практически в полную силу» зашел на площадку 1 июня.

— Это томская организация, которая занимается на сегодняшний день субподрядными работами на строительстве опытно-демонстрационного энергетического комплекса. Компания имеет довольно развернутый штат рабочих, инженерно-технических работников, объемный парк специальной, грузовой и иной техники. Сил и средств подрядчика достаточно для выполнения задач в достаточно жесткие сроки, которые перед нами стоят, — уточнил Евгений Дудин. — Отношение между подрядчиками укладываются в логику гражданского кодекса. Если старый желает какие-то материалы, строительные конструкции, недострой передать новому — то никто не мешает им заключить обоюдное соглашение. Если нет, значит новый подрядчик возводит все сам в эти сроки. Мобилизация строительной части нового подрядчика позволит это сделать.

Круглый стол в РИА Томск Фото: Серафима Кузина

Сейчас «Консалтинг строй инвест» продолжает работу на инфраструктуре, занимается возведением материальной площадки №7, чтобы в ближайшее время начать поставки барьерных материалов для сооружения первой карты захоронений. Также на площадке ведется работа по прокладке внутренних сетей.

Строительно-монтажные работы на первом этапе возведения приповерхностного хранилища твердых радиоактивных отходов планируется завершить к августу 2024 года. Тогда на объекте закончат возведение инфраструктуры и карты захоронений общей ёмкостью около 15 тыс. кубических метров.

Напомним, ФГУП «НО РАО» получил лицензию на размещение и сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) на территории Томской области вблизи ЗАТО Северск летом 2020 года.



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