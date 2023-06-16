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Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов

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В выходные, 17 и 18 июня, в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета пройдет 6-я выставка-продажа кактусов и суккулентов при участии клуба Cactussib.

В экспозицию вошли самые разнообразные растения как из частных коллекций, так и самого ботсада. Гости смогут увидеть большое разнообразие суккулентов — более двух сотен видов, форм и сортов. Седум колбасовидный, Эхеверия мясоцветная, Агава пьяниц, Маммиллярия белоснежная, звездные кактусы, живые камни — все это будет представлено на выставке.

Экспозиция будет работать с 11.00 до 17.00 по адресу: пр. Ленина, 34/1. Вход свободный.

Почитать материал об огромной коллекции кактусов томича и сооснователя клуба Cactussib. Николая Сайнакова можно по ссылке.

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