Поезда Томск — Владивосток запустят с 13 июля

15 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Беспересадочные вагоны Томск — Владивосток начнут курсировать с 13 июля, пресс-служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В пресс-службе обладминистрации уточняют, что поезд будет отправляться из Томска 2-3 раза в неделю в 23.49. Время в пути — 4 дня 12 часов. В составе группы — плацкартный и купейный вагоны. В пути следования предусмотрены остановки в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске.

Продажа проездных документов в беспересадочные вагоны уже открыта. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно в железнодорожных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».