Томичи взяли три медали домашнего этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2023 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены стали обладателями трех медалей II этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам «Медвежий угол — 2023», который прошел в Томском районе с 9 по 12 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие порядка 30 экипажи из Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также из Алтайского края.

По итогам соревнования в классе ТР-1 первое место заняли томичи Александр Крутько и Алексей Колтунов, «серебро» на счету новосибирцев Екатерины Волковой и Романа Худякова, а «бронзу» взяли Иван Воробьев и Никита Марков из Томска.

В классе ТР-2 томским спортсменам Александру Шляхову и Максиму Крутько удалось подняться на третью ступень пьедестала, пропустив вперед экипажи из Барнаула и Новосибирска.

Кроме того, томичи отличились среди любителей в классе ТРС, состязания среди которых проходили вне Кубка. Победу одержали Вячеслав Чебан, Дмитрий Скачков и Степан Алмакаев, вторыми стали Ольга Суховарова, Наталья Дворянкина и Екатерина Сташевская.

Фото: depms.ru

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