В Томске пройдет вечер памяти журналиста Александра Сакалова

13 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В зрелищном центре «Аэлита» 23 июня пройдет вечер памяти известного томского блогера Александра Сакалова. Мероприятие приурочено к 40 дням со дня смерти журналиста.

Вечер памяти будет сопровождать видеоряд об Александре Сакалове. Сборкой материала занимается видеооператор Денис Бевз, ранее работавший с Александром в телекомпании ТВ2. В ролик войдут воспоминания близких Сакалова, а также фото и видео с его участием.

«Я делаю сбойку материалов: несколько человек наговорили свои воспоминания о Сане, плюс видео и фото. Это аудио и видео сопровождение вечера памяти. Организаторы решили, что люди не будут выходить на сцену и что-то говорить, а запишут свои воспоминания на видео. Осталось много фото и видеоряда с Сакаловым, которыми есть возможность часть этих воспоминаний визуализировать», — рассказал «Томскому Обзору» Денис Бевз.

Вечер памяти пройдет 23 июня в 17.00 по адресу: пр. Ленина, 78.

Напомним, известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов скончался ночью 15 мая. Александр в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

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