В Томском краеведческом музее появились умные датчики для сохранности экспонатов

13 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: МТС

В Томском областном краеведческом музее появилась система круглосуточного мониторинга климатического режима. Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности и атмосферного давления в фондохранилищах и залах музея. Предполагается, что система поможет сохранить более 195 тысяч музейных предметов, сообщает пресс-служба компании МТС.

«Уже сейчас датчики активно применяются в разных сферах: от ритейла до медицинских учреждений. Если говорить о сфере культуры, то датчики микроклимата помогают сохранить экспонаты в Рыбинском музее-заповеднике, Государственном архивном фонде Югры и Норильской библиотечной системе. И я рад, что к списку этих городов присоединяется Томск и крупнейший музей в регионе — Томский областной краеведческий музей», — рассказал директора МТС в Томской области Антон Гриднев.

По его словам, система мониторинга разработана на базе собственного IoT-решения компании — «Цельсиум». Прибор изготавливается в России, а также работает и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Легкое и компактное устройство можно быстро установить в любом помещении. Так, в краеведческом музее специалисты смонтировали 30 интеллектуальных цифровых датчиков, работающих на базе сети интернета вещей NB-IoT. Данные об основных климатических показателях внутри помещений накапливаются и хранятся в облаке МТС.

Отслеживание текущей ситуацией, а также изменения температуры, влажности и давления в помещениях происходит в онлайн-приложении, которое установлено на телефоны сотрудников музея. На него же приходит экстренное сообщение, если произошли резкие отклонения от нормы. Интеллектуальная система «Цельсиум» позволяет контролировать параметры круглосуточно и оповещает сотрудников музея о текущей ситуации с помощью уведомлений.

Как отметила и. о. директора музея Светлана Зоркальцева, ранее в музее для мониторинга климата использовались переносные измерительные приборы. С них требовалось дважды в день снимать показатели и вносить в журнал.

«По итогам оказалось, что „Цельсиум“ дает намного более точные данные и гораздо удобнее в использовании: теперь можно видеть данные в мобильном приложении в любое время суток. Важно и то, что мы можем отследить и проанализировать показатели в динамике, сравнить с тем, что было вчера или неделю, месяц назад: система самостоятельно формирует графики, и мы их видим в удобном формате через смартфон», — прокомментировала Светлана Зоркальцева.

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