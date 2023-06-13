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Томские художники могут придумать иллюстрацию для арт-консервации окон

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Томских художников приглашают принять участие в конкурсе на лучшую концепцию иллюстраций на заколоченных окнах дома по ул. Герцена, 15/1. Победитель получит 7000 рублей, сообщает «Том Сойер Фест Томск».

Потенциальных участников приглашают 19 июня в 17.00 на встречу с организаторами у самого здания на ул. Герцена, 15/1. На мероприятии один из волонтеров центра Алина Багинская расскажет историю дома и места, где он расположен.

«Это сможет вдохновить вас на создание иллюстраций, ведь история Томска конца XIX начала XX века прошла через этот дом своим особенным путём», — говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 30 июня в личных сообщениях одного из организаторов конкурса Ольги Павловой. Подробности можно узнать в группе проекта по ссылке.

Напомним, арт-консервацию заколоченных окон зданий проводит «Том Сойер Фест Томск» (ТРОО «Центр сохранения исторического наследия»). В рамках проекта иллюстраторы и художники Томска украшают окна различными сюжетами. Так в 2022 году они использовали в росписи узоры разных национальных диаспор.

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