«Ростелеком» защитит от киберугроз пять сайтов томских госорганов

13 июня 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» приступил к организации защиты пяти государственных сайтов Томской области от сетевых угроз. Заказчиком выступает администрация региона.

Защита веб-ресурсов будет обеспечена специалистами «Солара» — дочерней компанией «Ростелекома» по комплексным решениям кибербезопасности, при помощи межсетевого экрана уровня приложений Web Application Firewall (WAF).

До конца года оператор организует защиту от кибератак для официальных сайтов администрации Томска, областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, модуля «Сетевой город. Образование», единого почтового сервиса региональной власти и реестра государственных услуг.

«Обеспечить безопасность данных в эпоху глобальной информатизации общества возможно только при комплексном подходе, сочетая все современные способы и методы защиты. Программный продукт от «Ростелекома» — это отечественная разработка, которая отвечает всем современным требованиям безопасности», - отметил начальник департамента цифровой трансформации администрации Томской области Евгений Дейкин.

WAF — это эффективное противодействие атакам на веб-приложения за счет эксплуатации многоступенчатых модулей защиты, включающих анализ трафика и блокировку атак. Сервис обеспечивает защиту веб-порталов и поддержку решений кибербезопасности в круглосуточном режиме.

«Сейчас особое внимание госсектора и крупного бизнеса уделяется проблеме сетевых угроз. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, за прошлый год количество попыток получить несанкционированный доступ к интернет-порталам российских компаний увеличилось в два раза. Мы предлагаем современные продукты для защиты веб-ресурсов, которые позволяют уменьшить риски потери данных. У нас есть все необходимые мощности для внедрения таких сервисов, круглосуточного мониторинга сайтов заказчика и технической поддержки», — прокомментировал директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Дополнительную информацию о сервисах защиты цифровых систем можно найти на сайте компании или по узнать бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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