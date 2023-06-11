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Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Томск — Мариинск

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Накануне вечером, 10 июня, на трассе Томск — Мариинск столкнулись Nissan Qashqai и Subaru Forester, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.08 на 32 километре трассы. По предварительным данным, Nissan выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой.

В результате ДТП 32-летний водитель Subaru погиб на месте. Водитель Nissan и двое пассажиров Subaru Forester: 16-летний подросток и 21-летняя девушка — с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел. 8 (38-22) 79-52-54 или лично по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, каб 103.

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