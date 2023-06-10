Сегодня в томском парке «Околица» произошел пожар

10 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 10 июня, в селе Зоркальцево произошел пожар в сельском парке «Околица».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18.40. Пожар удалось ликвидировать в 19.12.

В результате от огня пострадали деревнянное строение, постройки и забор. Площадь пожара составила 135 кв. метров.

От МЧС на месте работали 3 единицы техники, 12 человек.

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