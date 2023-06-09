Томичам представят фантастическую драму по пьесе известного драматурга Ника Пейна

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2023 // Фото: vk.com/dramatomsk

Во вторник, 13 июня, в Томском областном театре драмы состоится премьера спектакля «Созвездия» по пьесе известного английского драматурга Ника Пейна.

«Что, если можно прожить не один вариант настоящего? Что, если в каждый конкретный момент может параллельно существовать несколько вариантов развития событий? Отношения героев спектакля Роланда и Марианны словно развиваются в нескольких параллельных вселенных. Каждый ключевой этап своих отношений они переживают во множестве вариаций. Им предстоит пройти через вероятные измены, расставания и новые встречи, свои и чужие свадьбы. Пьеса, в основе которой положения квантовой физики, оказывается удивительно чувственной, ясной и волнующей. А на вопрос, поможет ли многовариантность кардинально изменить ход событий, каждый из зрителей ответит для себя сам», — из аннотации к спектаклю.

Впервые «Созвездия» были поставлены в лондонском театре «Ройал-Корт» 13 января 2012 года. Режиссером спектакля выступил Майкл Лонгхерст, а главные роли сыграли британские актеры Рэйф Сполл и Салли Хокинс. Герои постановки исследует любовь, дружбу и понятие свободы воли на фоне квантовой физики. Постановка была очень хорошо принята публикой и критиками. В 2015 году на Бродвее состоялась американская премьера спектакля. Главные роли в постановке сыграли известные актеры Джейк Джилленхол и Рут Уилсон.

В Томске спектакль «Созвездия» ставится впервые. За воплощение не самой простой пьесы взялся режиссер и актер Пензенского драматического театра Никита Кузин.

«Сначала пьеса показалась мне очень странной. Но перечитав, я понял, что здесь есть очень глубокая мысль, посыл. При всей простоте повествования пьеса затрагивает очень серьёзные темы — темы одиночества, темы вечной любви, темы расставания и ревности, несоизмеримой потери. Всё в этой пьесе есть», — рассказал режиссер.

Как отметил Никита Кузин, пьеса Ника Пейна имеет сложную лоскутную структуру. Актерам приходится быстро переключаться из сцены в сцену: «У них нет времени уйти, чтобы сменилась декорация. Нет. Они буквально разворачиваются на месте и идут дальше. Нельзя построить единый большой образ. Он получается многогранный, и ты себя узнаёшь в персонажах — и в мужчине, и в женщине, и в двух этих людях».

По мнению режиссера, несмотря на тяжелую тему, спектакль получился теплым — «в нём есть надежда [...], которая во все времена очень нужна людям».

Премьера постановки пройдет 13 июня на малой сцене театра по адресу: пл. Ленина, 4. Начало в 19.00, стоимость билетов: 700 рублей.

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