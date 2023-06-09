Председатель избиркома Томской области Радзивил переизбран на новый срок

9 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Члены избирательной комиссии Томской области вновь избрали главой областного избиркома Ростислава Радзивила, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания избиркома.

По итогам тайного голосования члены регионального избиркома проголосовали единогласно за кандидатуру Радзивила, предложенную ЦИК РФ. Срок его полномочий — пять лет.

Радзивил был председателем избиркома Томской области в прошлом составе, он был избран в конце апреля 2021 года после того, как ушел в отставку Эльман Юсубов, руководивший облизбиркомом с 2008 года.

По данным обладминистрации, ранее Радзивил возглавлял департамент по государственно-правовым вопросам администрации Томской области. Также он работал в органах прокуратуры, в обладминистрации трудится с 2004 года.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного избиркома, в 2023 году в Томской области пройдет ряд муниципальных выборов.

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