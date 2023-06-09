Томских подростков приглашают в летнюю школу актерского мастерства

9 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Тиуков

В Томске 19 июня на базе дома культуры «Маяк» начнет работу «Летняя школа актерского мастерства». На бесплатные занятия приглашаются подростки в возрасте от 12 лет и старше, сообщают организаторы.

«Если ваша жизнь связана со сценой, вы занимаетесь вокалом, танцами, играете на музыкальных инструментах, участвуете в театральных постановках — мы дадим вам возможность дополнительно „прокачать“ свои актёрские и сценические навыки. Если же вы до сих пор не решались выйти на сцену — мы дадим вам возможность попробовать и понять, хотите ли вы заниматься этим и дальше», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, программа школы разбита на шесть занятий по два часа. Участников ждут знакомство с основами актёрского мастерства, разработка в тренингах навыков актера: сценического внимания, экрана внутреннего видения, мускульного контролёра, сценической речи и действия. В конце ребят попрактикуют полученные знания в театральных этюдах.

Вести занятия будет руководитель театра-студии «Волшебники», режиссёр, педагог дополнительного образования высшей категории, лауреат премии Мэра Города Томска в сфере образования Марина Милюкова.

Школа будет работать с 19 по 30 июня, занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 12.00 до 14.00 по адресу: Иркутский тр., 86/1. Участие бесплатное по предварительной записи по телефону: 65-56-75 или по ссылке.

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