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Часть жителей Советского района Томска останется без воды 26 июня

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В связи с проведение плановых работ на сетях водоснабжения часть жителей Советского района Томска останется без холодной воды в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Бригады ресурсоснабжающей организации заменят запорную арматуру диаметром 300мм по ул. Лебедева — ул. Киевская. Предполагается, что это позволит в случае проведения работ на сетях водоснабжения отключать абонентов локально.

На время проведения работ, с 09.00 понедельника, 26 июня, до 06.00 вторника, 27 июня, без воды останутся дома по следующим адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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