Часть жителей Советского района Томска останется без воды 26 июня

9 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В связи с проведение плановых работ на сетях водоснабжения часть жителей Советского района Томска останется без холодной воды в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Бригады ресурсоснабжающей организации заменят запорную арматуру диаметром 300мм по ул. Лебедева — ул. Киевская. Предполагается, что это позволит в случае проведения работ на сетях водоснабжения отключать абонентов локально.

На время проведения работ, с 09.00 понедельника, 26 июня, до 06.00 вторника, 27 июня, без воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Алтайская, 28а, 30, 30/1, 34, 36, 38, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 45б, 46, 47, 47 стр.1, 48;

ул. Киевская, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 26, 26а, 28, 28б, 28в, 30;

пр. Комсомольский, 37б, 37в, 39;

ул. Красноармейская, 16, 18, 20;

ул. Лебедева, 4, 6, 12, 12а, 37а;

ул. Никитина, 26, 26;

ул. Сибирская, 29а, 31, 31а, 33, 33/2;

ул. Тверская, 17, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 29а, 32

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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