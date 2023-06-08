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Компетенции энергетика будущего обсуждают на форсайт-сессии Томский политех и ПАО «Россети Сибирь»

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В четверг и пятницу, 8 и 9 июня, на базе Томского политехнического университета проходит форсайт-сессия «Образ будущего энергетика». В ней принимают участие специалисты топливно-энергетического комплекса — ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Томская распределительная компания», а также преподаватели и студенты вуза.

Сессия проходит в Международном культурном центре вуза. В ней принимают участие порядка 30 ведущих инженеров, IT-специалистов, руководителей управления по работе с персоналом ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Томская распределительная компания», а также преподавателей и студентов Инженерной школы энергетики Томского политеха.

«На протяжении 15 лет у Томского политеха выстраивалась достаточно плотное взаимодействие с нашими стратегическими партнерами — ПАО «Томская распределительная компания» и ПАО «Россети Сибирь» в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, организации стажировок и выпускных работ. Однако мы видим определенные точки роста, в которых мы вместе можем усилить позиции. Это целевые магистерские программы, создание центра компетенции по релейной защите и автоматике, увеличение совместных научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ. Отмечу, что на базе ТПУ созданы все условия для того, чтобы компании-партнеры могли войти в базовые процессы вуза — наращивается лабораторная и производственная база, создаются новые научно-образовательные школы. Например, Передовая инженерная школа «Интеллектуальные энергетические системы», в которой одним из ключевых партнеров являются ПАО «Россети», — подчеркнул и.о. проректора по трансферу технологий и образовательных услуг Томского политеха Евгений Беспала.

Участники сессии обсуждают проблемные вопросы, обмениваются знаниями и определением будущих трендов по четырем трекам. Каждый из них направлен на проблемы определенных тематических полей: повышение привлекательности компании, как работодателя для студентов, преимущества обучения в магистратуре, программы взаимодействия со студентами, а также программы стажировок и прохождение производственных практик на базе предприятий компании. По итогам сессии компании и вуз выработают новые подходы во взаимодействии и подготовки специалистов для электроэнергетики.

«Мероприятие такого формата мы проводим впервые. Уверена, что сессия — отличная возможность для открытого обмена мнениями между выпускниками, представителями научной школы и работодателями. Участие в форсайт-сессии — значимое событие, так как вопросы, которые мы будем обсуждать в течение двух дней, затрагивают важные и актуальные темы. Те решения, которые сгенерируют участники сессии за два дня, найдут свое практическое применение. Желаю всем продуктивной работы», — поприветствовала участников сессии директор по управлению персоналом — начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Сибирь» Наталья Вибе.

Томский политех сотрудничает с ПАО «Россети Сибирь» более 15 лет. Компания является одним из ключевых партнеров «Передовой инженерной школы» вуза «Интеллектуальные энергетические системы». В интересах партнера университет проводит подготовку и переподготовку персонала, разрабатывает целевые магистерские программы. Студенты Томского политеха регулярно проходят практику и стажировки на предприятии.

«Сегодня в стране профессия инженера снова приобретает значимость. Те технологические решения, которые создают инженеры, решают прикладные задачи индустрии. Если говорить об энергетике и распределительных системах, идет огромная работа по автоматизации процессов, цифровизации. Но чтобы реализовать эти технологические процессы, нужно сначала понять кто такие инженеры и какими компетенциями они должны обладать. Для этого в Томском политехе создана Передовая инженерная школа. Она соединила в себе несколько отдельных направлений образования на стыке IT, математики, физики для того, чтобы непосредственно использовать новые достижения науки и техники в производственном процессе», — отметил руководитель Передовой инженерной школы ТПУ «Интеллектуальные энергетические системы» Вячеслав Першуков.

Томский политех — участник федеральной программы «Передовые инженерные школы» (ПИШ). В вузе в 2022 году создана ПИШ «Интеллектуальные энергетические системы», по итогам минувшего года ПИШ Томского политеха стала одной из лучших в стране. ПИШ работает с кросс-отраслевыми технологиями и цифровыми решениями, которые могут быть внедрены в разных направлениях ТЭК — в атомной энергетике, классической электроэнергетике, нефтегазовой, угольной отраслях, а также занимается подготовкой кадров. Обучение здесь ведется по программам магистратуры и дополнительного образования. Ключевые партнеры ПИШ Томского политеха — «Росатом» и «Газпром нефть».

Компания «Россети Сибирь» (ПАО) — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,974 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ — 272,8 тыс. км. В электросетевой комплекс «Россети Сибирь» входит 66 752 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 837 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 34 025 МВА.

В «Россети Сибирь» действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.

Фото: пресс-служба ТПУ

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