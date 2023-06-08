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Абсолютный температурный рекорд повторен в Томске

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Жара не смогла побить абсолютный температурный рекорд в Томске, но позволила повторить его, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлану Рюхтину.

«В среду в Томске температура поднялась до +35,6 градуса — это повторение рекорда, который был зафиксирован в 2013 году. Но есть одно „но“. В 2013 году рекордная температура была зафиксирована в июле, а в этом году — уже в июне», — сказала Рюхтина.

По ее словам, аномальная жара в Томской области установилась, благодаря сухой воздушной массе тропического происхождения. «За весь период наблюдения такой первой декады июня не было вообще», — подчеркнула Рюхтина.

Она также сообщила, что накануне максимальную температуру в Томской области зафиксировали в райцентре Кожевниково — там воздух прогрелся до +37,2, но не смог побить рекорд 1952 года, когда зафиксировали +38 градусов.

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